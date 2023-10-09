Болгарія, Румунія та Угорщина евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

Після масштабної атаки радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль Болгарія, Румунія та Угорщина намагаються евакуювати своїх громадян з країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ntv із посиланням на повідомлення урядових відомств цих країн.

Румунія вже вивезла 346 своїх громадян з Ізраїлю в суботу ввечері, тоді як болгарський літак доставив у безпечне місце 92 громадянина Болгарії та одного – Хорватії.

Зазначають, що ще десятки громадян Болгарії чекали на евакуацію в Тель-Авіві. В Угорщині також оголосили про евакуаційні рейси.

Раніше польський уряд вирішив направити борт для евакуації своїх громадян із Ізраїлю, який другу добу протистоїть нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.