Швейцария эвакуирует своих граждан из Израиля на фоне боевых действий

Швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines объявила, что отправит во вторник специальный рейс из Цюриха в Тель-Авив для репатриации швейцарских граждан после нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно сообщению авиакомпании, самолет Airbus A321 на 219 мест вылетит из Тель-Авива в 18:15 (17:15 по Киеву) во вторник.

"Рейс можно забронировать только через специальную горячую линию, которую Министерство иностранных дел сообщило гражданам Швейцарии и туристам, находящимся в Израиле", – уточнили в Swiss International Air Lines.

Согласно официальным данным, в Израиле и на палестинских территориях проживают около 28 тысяч граждан Швейцарии и членов их семей, из них около 430 зарегистрированы в официальном приложении Travel Admin швейцарского МИДа.

После масштабной атаки радикального исламского движения ХАМАС на Израиль Болгария, Румыния и Венгрия пытаются эвакуировать своих граждан из страны.

Польская армия для этого организует "эвакуационный мост" с привлечением военных самолетов. Тем временем Молдова пока не планирует эвакуацию, поскольку желающие еще имеют возможность покинуть страну коммерческими рейсами.