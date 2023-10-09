New Yorker узнал, почему США затягивают с предоставлением Украине ATACMS

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, утверждает, что Джо Байден и Пентагон долгое время был против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Киев просил для поражения российских целей в глубоком тылу.

Об этом Салливан рассказал в интервью New Yorker, сообщает "Европейская правда".

Советник Байдена объяснил, что решение США о предоставлении того или иного вооружения Украине имеет свою логику. К примеру, в случае с танками Abrams Вашингтон стремился достичь согласованности с Германией, в случае кассетных снарядов долгое время против был Государственный департамент.

"Иногда (против. – Ред.) был Пентагон или лично президент, как в случае с ATACMS", – рассказал он.

Что касается Байдена, то он опасался, что предоставление ATACMS будет означать для России "неприемлемую эскалацию", поскольку их дальность позволяет поражать цели на российской территории. Но после решения Великобритании и Франции передать свои дальнобойные ракеты этот аргумент отпал.

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал New Yorker, что предоставление Украине дальнобойных ракет "истощило бы наши запасы в то время, когда нам понадобятся эти ракеты на случай непредвиденных обстоятельств: будь то Иран, или Северная Корея, или Китай".

Сам же Салливан, по словам бывшего американского чиновника, до декабря 2022 года предлагал Байдену использовать аргумент о предоставлении Украине ATACMS для давления на Россию, но президент США не хотел этого делать.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. По данным New Yorker, это решение Байден принял еще до визита Зеленского; публично его пока не подтвердили.

Министерство обороны США недавно подтвердило готовность предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит их передачу.