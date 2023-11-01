Президент Сербії розпустив парламент і призначив позачергові вибори

Президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія РТС.

"На підставі пунктів 1 і 5 статті 109 Конституції Сербії, відповідно до пункту 1 статті 21 Закону про президента республіки, за аргументованою пропозицією уряду Республіки Сербія від 30 жовтня 2023 року видаю указ про розпуск Народної скупщини", – сказав Вучич.

Президент також підписав рішення про призначення виборів депутатів Народної скупщини. Вибори призначені на 17 грудня.

"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в складні для всього світу часи, в часи глобальних викликів, воєн і конфліктів, в часи, коли нам усім необхідно бути єдиними в боротьбі за збереження життєво важливих національних і державних інтересів Республіки Сербія, в часи, коли ми зіткнемося з численними тисками через відносини з Косово і Метохією та інші регіональні та світові проблеми", – сказав Вучич у своєму зверненні після оголошення виборів.

Він зазначив, що для Сербії дуже важливо зберегти мир, стабільність, внутрішню згуртованість і продемонструвати демократію.

"Я б сказав, що ця кампанія є можливістю цивілізовано представити різні ідеї, програми, політики, які повинні конкурувати, але які ніколи не загрожуватимуть нашій життєво важливій державі, народним і національним інтересам", – сказав Вучич.

У понеділок уряд Сербії направив президенту республіки аргументовану пропозицію про розпуск Народної скупщини і призначення виборів депутатів.

Як заявив уряд, проведення нових парламентських виборів в теперішніх обставинах забезпечило б вищий ступінь демократії, зменшило б напруженість, створену між протилежними позиціями в суспільстві, відкинуло б винятковість і мову ненависті, а також підтвердило б право вільно висловлювати думки і погляди на певні політичні, економічні та інші питання, включаючи подальше утвердження європейських цінностей.

У пропозиції про розпуск парламенту, серед іншого, йдеться про те, що останнім часом від частини громадськості лунають заклики до проведення нових, позачергових виборів депутатів, і що 11 вересня частина опозиційних політичних партій звернулася з таким проханням до президента.

Цього року у Сербії спалахнули великі антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.

На тлі протестів Вучич відійшов від керівництва своєї Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.

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