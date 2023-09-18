У США не можуть знайти "невидимий" F-35, з якого катапультувався пілот

Військові США попросили громадськість допомогти з пошуками винищувача F-35 після інциденту, в результаті якого пілот катапультувався.

Про це йдеться у повідомленні об'єднаної бази Чарльстона, повідомляє "Європейська правда".

Винищувач зник у небі над Південною Кароліною після того, як його пілот катапультувався у неділю.

Пілот Корпусу морської піхоти благополучно залишив літак F-35B Lightning II над Чарльстоном вдень після "нещасного випадку", повідомили військові. Пошуки його зниклого літака тепер зосереджені на двох озерах на північ від Чарльстона.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти нашим командам з пошуку літака F-35, будь ласка, зателефонуйте до Оперативного центру оборони бази", – йдеться у повідомленні військових.

Пілот стрибнув з парашутом близько 14:00 за місцевим часом і був доставлений до місцевої лікарні.

Виходячи з місця розташування та траєкторії зниклого літака, його пошук було зосереджено на озерах Моултрі та Меріон.

За словами влади, офіційні особи все ще з'ясовують, чому пілот катапультувався. Представник Об'єднаної бази Чарльстона зазначив, що літак був переведений на автопілот перед тим, як пілот катапультувався, передає ABC News.

F-35 є одними з найдосконаліших винищувачів у світі, відомий своїм гострим, аеродинамічним корпусом і функціями, які захищають літак від виявлення. Літальний апарат є невидимим для радарів.

F-35 також є одними з найдорожчих у світі. Скільки коштував літак, що зник у неділю, не відомо.

Місцева членкиня Конгресу Ненсі Мейс бурхливо відреагувала на інцидент: "Як, у біса, ви втратили F-35? Чому немає пристрою стеження, а ми просимо громадськість про що – знайти літак і здати його?" – заявила вона.

Нагадаємо, днями у Данії приземлилися чотири винищувачі F-35 американського виробництва – перша партія літаків, що замінять F-16, частину з яких передадуть Україні.

Раніше повідомляли, що компанія Rheinmetall планує побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A у місті Веце на заході Німеччини.