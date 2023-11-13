В катастрофе вертолета над Средиземным морем погибли 5 военных США

Пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе военного вертолета над Средиземным морем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили официальные лица Соединенных Штатов, сообщает AP.

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), базирующееся в Штутгарте, заявило, что все пять членов экипажа, находившихся на борту, погибли, когда летательный аппарат упал "во время будничной миссии дозаправки в воздухе в рамках военных учений".

Ведомство отметило, что из уважения к семьям военнослужащих и в соответствии с политикой Минобороны США, имена членов экипажа не разглашаются в течение 24 часов, пока семьи погибших не будут уведомлены.

"Мы скорбим по поводу трагической гибели пяти американских военнослужащих во время учебной аварии в Средиземном море рано утром в субботу", – сказал министр обороны США Ллойд Остин в своем заявлении.

Военные впервые объявили о катастрофе в субботу и заявили, что ее причины расследуются, но нет никаких признаков враждебной деятельности. В воскресенье они сообщили, что поисково-спасательные работы начались немедленно, в частности с участием военных самолетов и кораблей США, находившихся поблизости.

Было не сразу понятно, о каком именно летательном аппарате идет речь. Военно-воздушные силы направили в регион дополнительные эскадрильи, а авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford, на борту которого находится целый ряд летательных аппаратов, также действует в восточном Средиземноморье.

Напомним, в США в сентябре разбился истребитель F-35 после того, как пилот катапультировался над Чарльстоном и приземлился на заднем дворе жилого дома неподалеку от международного аэропорта Чарльстона.

Истребитель, который, по данным Корпуса морской пехоты США, находился на высоте всего около 1000 футов (300 метров), продолжал лететь 60 миль (100 километров), пока не упал в сельской местности вблизи Индиантауна. Поиски обломков заняли более суток.