У Берліні поліціянт вимазав кліматичних активістів їхньою ж фарбою

У Берліні під час демонстрації поліціянт вимазав радикальних екоактивістів з руху "Останнє покоління" фарбою, яку вони принесли з собою на протест, щоб забруднити офіс канцлера Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Правоохоронці підтвердили, що їхній колега у цивільному одязі повалив на землю двох кліматичних активісток, після чого за допомогою одного з пензлів вимазав їй обличчя помаранчевою фарбою.

Bild

За словами берлінської поліції, зараз офіцер перебуває під слідством за підозрою в нападі при виконанні службових обов'язків. Залежно від результатів розслідування, розглядається питання про можливе дисциплінарне провадження.

Інцидент стався після того, як правоохоронці намагалися відтягнути екоактивістів від будівлі канцлера, але ті виривалися та все одно продовжували спроби розфарбувати стіни офісу.

Раніше повідомлялося, що радикальні екоактивісти з руху "Останнє покоління" забруднили помаранчевою фарбою будівлю відомства федерального канцлера і в кількох місцях на фасаді написали "Олаф бреше".

"Останнє покоління" дорікає канцлеру Олафу Шольцу та його уряду за буцімто провальну політику захисту клімату. Приводом для дій екоактивістів стало висловлювання Шольца, що заходи уряду щодо боротьби з "кліматичною катастрофою" є достатніми.

Рух "Останнє покоління" назвав цей вислів "брехнею, небезпечною для життя".

Акції, які проводять учасники руху, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи. Так, екоактивісти обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків. Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Шольц називав вимоги екоактивістів цього радикального руху "беззмістовними".