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Климатические активисты снова обмазали краской Бранденбургские ворота в Берлине

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Четверг, 16 ноября 2023, 19:28

Активисты группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation) в четверг во второй раз за последние два месяца облили краской Бранденбургские ворота в Берлине, чтобы, как утверждают, привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

На своих страницах в соцсетях "Последнее поколение" выложило видео обмазывания Бранденбургских ворот оранжевой краской и отметило, что будет продолжать так делать, "пока Германия продолжает сжигать нефть, газ и уголь".

По данным Berliner Zeitung, после публикации видео полиция арестовала двух женщин в возрасте 21 и 23 лет, причастных к измазыванию краской памятника. Саму краску почти сразу смыли работники, которые ликвидируют последствия предыдущей акции "Последнего поколения".

Климатические активисты в сентябре обмазывали восточную сторону Бранденбургских ворот оранжевой краской.

В Берлине полицейский измазал климатических активистов их же краской

Работы по очистке, стоимость которых оценивают в 113 тысяч евро, осложняются тем, что вещество глубоко въелось в песчаник памятника архитектуры.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов.

Они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.

Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.

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Германия