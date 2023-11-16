Климатические активисты снова обмазали краской Бранденбургские ворота в Берлине

Активисты группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation) в четверг во второй раз за последние два месяца облили краской Бранденбургские ворота в Берлине, чтобы, как утверждают, привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

На своих страницах в соцсетях "Последнее поколение" выложило видео обмазывания Бранденбургских ворот оранжевой краской и отметило, что будет продолжать так делать, "пока Германия продолжает сжигать нефть, газ и уголь".

🦺🎨 Das Brandenburger Tor bleibt orange!



Wir sind mit Farbe zurück am Brandenburger Tor. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrennt, werden wir wiederkommen.



Es ist ein Mahnmal für die unzähligen Menschen, die unser Zögern mit dem Leben bezahlt haben und bezahlen werden. pic.twitter.com/8TCTFefKyz November 16, 2023

По данным Berliner Zeitung, после публикации видео полиция арестовала двух женщин в возрасте 21 и 23 лет, причастных к измазыванию краской памятника. Саму краску почти сразу смыли работники, которые ликвидируют последствия предыдущей акции "Последнего поколения".

Климатические активисты в сентябре обмазывали восточную сторону Бранденбургских ворот оранжевой краской.

Работы по очистке, стоимость которых оценивают в 113 тысяч евро, осложняются тем, что вещество глубоко въелось в песчаник памятника архитектуры.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов.

Они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.

Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.