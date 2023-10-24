Російський "Лукойл" обіцяє платити більше податків Болгарії, щоб зберегти імпорт нафти

Нафтопереробний завод "Лукойл" у Болгарії пообіцяв прем’єр-міністру Ніколаю Денкову сплатити майже вдвічі більше податків державі після того, як болгарський парламент пригрозив заборонити імпорт російської сирої нафти морем.

Про це заявив у понеділок лідер парламентської групи ДПС Делян Пеєвський, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Пеєвський зробив свою заяву після засідання уряду з депутатами, яке було повністю присвячене присутності російської нафтової компанії в Болгарії та праву на переробку російської сирої нафти.

Болгарія користується винятком у нафтовому ембарго ЄС проти Росії до кінця 2024 року, який грає на руку болгарському нафтопереробному заводу "Лукойлу".

"Завдяки загрозі скасування винятку "Лукойл" пообіцяв сплатити свої податки на суму понад 500 мільйонів левів (250 мільйонів євро)", – сказав Пеєвський після позачергового засідання в парламенті.

До цього часу уряд очікував, що "Лукойл" внесе до держбюджету 135 мільйонів євро податків, але Пеєвський оголосив, що компанія пообіцяла виплатити 250 мільйонів євро, якщо парламент збереже виняток щодо нафтового ембарго.

Однак дві найвпливовіші парламентські партії, ГЕРБ і ДПС, наполягають на набагато більшому – вони хочуть, щоб "Лукойл" заплатив загалом 750 млн євро через накопичені щомісячні внески, які компанія має сплачувати до Болгарського фонду енергетичної безпеки.

Нагадаємо, у липні парламент Болгарії ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець російському нафтовому гіганту "Лукойл". З 5 вересня порт перейшов в управління державного підприємства.

У вересні уряд Болгарії схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.