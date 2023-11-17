Болгария ускоряет отказ от российской нефти, которая принесла Кремлю €1,1 млрд

Болгария решила на шесть месяцев раньше запланированного отменить исключение из санкций против России, которое позволяло нефтеперерабатывающему заводу компании "Лукойл" импортировать российскую нефть и платить налоги в казну Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал БТА.

Председатель парламентской группы партии ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова объявила, что с 1 января 2024 года для НПЗ "Лукойла" будут отменены экспортные квоты, а с 1 марта будут отменены остальные меры по его исключению из-под действия санкций.

Такое решение приняли ГЕРБ-СДС и другие партии, поддерживающие действующую правительственную коалицию – "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) и "Движение за права и свободы", совместно с министром финансов Асеном Василевым (представляет ПП-ДБ).

"Мы нашли возможности удовлетворить все требования парламентских групп по доходам и расходам в государственном бюджете", – добавила Атанасова.

Расположенный вблизи черноморского порта Бургас нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" является крупнейшим НПЗ Болгарии, который также стал одним из крупнейших мировых потребителей российской нефти.

Когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть в декабре 2022 года, Болгария получила исключение, чтобы "обеспечить безопасность поставок" на внутреннем рынке и позволить продавать топливо в Украину.

Но расследование, опубликованное на прошлой неделе, показало, что за первые десять месяцев 2023 года завод "Лукойла" переработал более 4,95 миллиона тонн российской нефти, направив в Кремль примерно 1,13 миллиарда евро прямых налоговых поступлений.

В сентябре правительство Болгарии одобрило инициативу по постепенному прекращению импорта российской нефти, что позволит отказаться от нее быстрее, чем было запланировано.