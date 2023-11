Розслідування: НПЗ "Лукойл" у Болгарії купив у РФ нафту, яка принесла Кремлю податків на €1,1 млрд

Розташований поблизу чорноморського порту Бургас нафтопереробний завод "Лукойл" є найбільшим НПЗ Болгарії, який також став одним з найбільших світових споживачів російської нафти.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні антикорупційної групи Global Witness, аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) та інституту публічної політики Center for the Study of Democracy.

За їхніми даними, за перші десять місяців 2023 року завод переробив понад 4,95 мільйона тонн російської нафти, спрямувавши до Кремля приблизно 1,13 мільярда євро прямих податкових надходжень. Як заявляв раніше господар Кремля Владімір Путін, приблизно стільки за рік пішло на фінансування ПВК "Вагнер".

Болгарія є четвертим найбільшим покупцем морської російської нафти, поступаючись лише Індії, Китаю та Туреччині.

Коли ЄС запровадив ембарго на російську нафту в грудні 2022 року, Болгарія отримала виняток, щоб "забезпечити безпеку поставок" на внутрішньому ринку і дозволити продавати паливо в Україну.

Але розслідування показало, що замість того, щоб просто задовольнити внутрішній болгарський попит, нафтопереробний завод, мажоритарним власником і оператором якого є російський гігант викопного палива "Лукойл", схоже, експлуатує цей виняток.

Аналіз даних Kpler, проведений Global Witness, показує, що до вторгнення в Україну споживання російської нафти в Бургасі становило близько 70% від загального обсягу імпорту. За перші десять місяців цього року ця цифра зросла до 93%. Водночас Бургас експортував великі обсяги продуктів, які він переробляв; за оцінками CREA, за перші 10 місяців 2023 року морський експорт лише нафтопродуктів оцінюється в 984 мільйони євро.

У той час як країни ЄС відчувають на собі наслідки ембарго, Бургас купує російську нафту у концерну "Лукойл" зі значними знижками і продає нафтопродукти на світовому ринку.

Оскільки Кремль веде жорстоку війну проти України, він отримує подвійну вигоду від цієї торгівлі: один раз від податків, що стягуються з виробництва та експорту нафти, яку купує НПЗ, і двічі від будь-яких податків, що сплачуються "Лукойлом", другою за величиною компанією в Росії і кінцевим власником 99% НПЗ "Нафтохім Бургас".

Дочірня компанія "Лукойлу" Litasco S.A., основний акціонер НПЗ, повідомила, що дотримується всіх чинних законів і нормативних актів, в тому числі правил G7 щодо обмеження цін на нафту.

"Лукойл" стверджує, що російська нафта необхідна для безперебійної роботи заводу в Бургасі, але дані про відвантаження, з якими ознайомилися Global Witness і CREA, показують, що до вторгнення Росії в Україну НПЗ мав різноманітні джерела постачання, в тому числі з Близького Сходу, Північної Африки та Європи. Якщо завод збирається дотримуватися санкцій, йому доведеться швидко замінити частину російського імпорту нафтою з інших джерел.

Бургас не лише створює обхідний шлях для російської нафти до ЄС – нафтопереробний завод також експортує продукцію до інших юрисдикцій, що підпадають під дію ембарго, таких як США. Дані про морські перевезення показують, що цього року США імпортували понад 70 тис. тонн нафтопродуктів з Бургаса.

У червні Global Witness викрила, як нафтопереробні заводи в Індії діють як пральні для російської нафти, якою заправляють американські автомобілі.

"Проте, враховуючи допомогу і солідарність, яку ЄС продемонстрував Україні, той факт, що Бургас легально експлуатує нафтопереробний завод-пральню в межах кордонів Євросоюзу, є ще більш шокуючим. ЄС повинен покласти край можливості "Лукойлу" спрямовувати прибутки назад до Кремля через переробку дешевої російської нафти в Болгарії та експорт нафтопродуктів до країн, що запровадили санкції проти Росії", – заявляють автори розслідування.

Нагадаємо, у жовтні нафтопереробний завод "Лукойл" у Болгарії пообіцяв прем’єр-міністру Ніколаю Денкову сплатити майже вдвічі більше податків державі після того, як болгарський парламент пригрозив заборонити імпорт російської сирої нафти морем.

У липні парламент Болгарії ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець російському нафтовому гіганту "Лукойл". З 5 вересня порт перейшов в управління державного підприємства.

У вересні уряд Болгарії схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.