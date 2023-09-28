Болгарія відмовиться від російської нафти швидше, ніж планувала

Уряд Болгарії у четвер схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Болгарія та кілька інших країн ЄС звільнені від заборони на імпорт російської нафти до кінця 2024 року.

Однак ініціатива болгарського уряду передбачає обмеження використання російської нафти на нафтопереробному заводі "Лукойлу" до 80% до кінця цього року і повну відмову від неї до жовтня наступного року.

Цей крок змусить місцевий нафтопереробний завод "Нафтохім" ПАТ "Лукойл" шукати альтернативну сировину.

"Питання відмови від російської нафти для НПЗ – це в основному питання логістики. Для того, щоб перейти на нечорноморську нафту, необхідно суттєво збільшити фактичні потужності зберігання – можливо, вдвічі – щоб НПЗ міг працювати 20, 30 днів без танкерів", – сказав міністр фінансів Асен Васильєв.

Болгарії, можливо, доведеться шукати альтернативу на Близькому Сході або в Північній Африці, щоб замінити російську нафту на нафтопереробному заводі "Лукойлу", на який припадає більша частина поставок дизельного палива і бензину в країну.

Рішення уряду доповнює зусилля Болгарії з диверсифікації енергопостачання після того, як вона роками майже повністю покладалася на Росію у питаннях поставок природного газу, нафти і палива для своєї атомної електростанції радянського зразка.

Нагадаємо, у липні парламент Болгарії ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець російському нафтовому гіганту "Лукойл". З 5 вересня порт перейшов в управління державного підприємства.

Термінал Росенець, призначений для приймання, зберігання й транспортування нафтохімічної сировини, "Лукойл" узяв у концесію у 2011 році. Тимчасовий уряд Болгарії торік вирішив продовжити концесію на 24 роки.