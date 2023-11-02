Через шторм "Сіаран" у Нідерландах загинула людина

Внаслідок шторму "Сіаран", який накрив північний захід Європи, загинула одна людина в Нідерландах.

Як пише "Європейська правда", про це заявила місцева поліція, інформує DPA.

За словами правоохоронців, шторм призвів до смертельного випадку, коли в південно-східному місті Венрей поблизу кордону з Німеччиною на людину впало дереву.

DPA

Як повідомили у поліції, падіння дерев та гілок також призвело до травмування людей в інших місцях, в тому числі однієї жінки в Гаазі.

Раніше повідомлялося, що через шторм "Сіаран" загинули двоє осіб у Франції та Іспанії, тоді як школи, аеропорти і поїзди припинили роботу.

Перед цим стало відомо, що сотні вхідних і вихідних рейсів були скасовані в нідерландському аеропорту Схіпхолу зв'язку з наближенням шторму "Сіаран".

При цьому більше мільйона домогосподарств залишилися без електрики у Франції в четвер вранці через шторм "Сіаран".

Прогнозують, що в четвер шторм переміститься вглиб країни. Загалом у 31 департаменті Франції оголошено "помаранчевий" рівень тривоги через небезпечну погоду.

У деяких районах уздовж Атлантики очікують на хвилі висотою 8-10 метрів. У Парижі діє попередження про "сильний вітер".