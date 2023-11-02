У найбільшому аеропорту Нідерландів скасовані сотні рейсів через наближення потужного шторму

Сотні вхідних і вихідних рейсів були скасовані в нідерландському аеропорту Схіпхол в результаті наближення шторму "Сіаран".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Сьогодні, як очікують, Нідерланди зіткнуться зі штормом "Сіаран", який вже завдає шкоди Франції та Британії.

Авіакомпанія KLM скасує всі рейси з початку другої половини дня.

Помаранчевий код діє в Зеландії з 11 ранку, а сьогодні вдень він також поширюється на прибережні райони Північної Голландії та Південної Голландії, а також на захід від району Вадден. Можливі пориви вітру до 110 кілометрів на годину.

В якості запобіжного заходу, залізниця скоригувала розклад в Зеландії . Рейси також скасовані в аеропорту Роттердама і Гааги . Судноплавна компанія, яка плаває до Вліланду та Тершелінгу, скасувала деякі рейси . Наразі немає змін у поромному сполученні з Текселем, Амеландом та Схермоннікугом.

Деякі компанії напередодні рекомендували людям працювати вдома.

Напередодні у трьох районах Франції біля Ла-Маншу оголошено найвищий рівень небезпеки у зв’язку зі штормом "Сіаран", який мав досягнути узбережжя країни під кінець доби 1 листопада.

Попри значні побоювання щодо руйнівної сили урагану, вважається, що він буде все ж слабшим за урагани грудня 1999 року. Тоді шторми "Лотар" і "Мартен", що накрили Францію 28-28 грудня, спричинили загибель 92 осіб і накоїли збитків на понад 15 млрд євро.