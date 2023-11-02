Понад мільйон домогосподарств у Франції залишились без світла через шторм 

Щонайменше одна людина загинула та більше мільйона домогосподарств залишилися без електрики у Франції в четвер вранці через шторм "Сіаран".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Північно-західне узбережжя Франції постраждало від негоди, оскільки швидкість вітру досягала 207 км/год.

Постачальник електроенергії Enedis повідомив, що шторм залишив без світла 1,2 мільйона будинків у Франції, 780 тисяч з яких розташовані в Бретані.

Міністр транспорту Клеман Бон повідомив радіо Franceinfo у четвер, що водій вантажівки загинув у департаменті Ена на північний схід від Парижа, коли на його автомобіль впало дерево.

"Це свідчить про те, що навіть у регіонах, де не діє попередження, існує дуже високий ризик на дорозі", — сказав Бон.

Прогнозують, що в четвер шторм переміститься вглиб країни. Загалом у 31 департаменті Франції оголошено "помаранчевий" рівень тривоги через небезпечну погоду.

У деяких районах уздовж Атлантики очікують на хвилі висотою вісім-десять метрів. У Парижі діє попередження про "сильний вітер".

До ранку п'ятниці очікують на масові збої в русі транспорту, по всій Франції закриті кілька аеропортів і залізничні лінії.

Шторм має вразити кілька країн Західної Європи. Метеорологічна служба Британії опублікувала попередження про суворі погодні умови та вітер зі швидкістю близько 128 км/год або й більшою в прибережних районах.

Нормандські острови та схід Англії потерпають найбільше, хоча більшу частину півдня та південного сходу також вразить сильніший, ніж зазвичай, вітер та дощ.

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала десятки рейсів до та з аеропорту Амстердама Схіпхол у четвер, оскільки шторм, як очікують, пройде Нідерландами з поривами вітру до 110 км/год.