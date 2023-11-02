Из-за шторма "Сиаран" в Нидерландах погиб человек

В результате шторма "Сиаран", который накрыл северо-запад Европы, погиб один человек в Нидерландах.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила местная полиция, информирует DPA.

По словам правоохранителей, шторм привел к смертельному случаю, когда в юго-восточном городе Венрей вблизи границы с Германией на человека упало дерево.

DPA

Как сообщили в полиции, падение деревьев и веток также привело к травмированию людей в других местах, в том числе одной женщины в Гааге.

Ранее сообщалось, что из-за шторма "Сиаран" погибли два человека во Франции и Испании, тогда как школы, аэропорты и поезда прекратили работу.

Перед этим стало известно, что сотни входящих и исходящих рейсов были отменены в нидерландском аэропорту Схипхола связи с приближением шторма "Сиаран".

При этом более миллиона домохозяйств остались без электричества во Франции в четверг утром из-за шторма "Сиаран".

Прогнозируют, что в четверг шторм переместится вглубь страны. Всего в 31 департаменте Франции объявлен "оранжевый" уровень тревоги из-за опасной погоды.

В некоторых районах вдоль Атлантики ожидают волны высотой 8-10 метров. В Париже действует предупреждение о "сильном ветре".