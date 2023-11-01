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У трьох районах Франції оголосили найвищий рівень небезпеки через шторм, що насуває з Атлантики

Середа, 1 листопада 2023, 18:12

У трьох районах Франції біля Ла-Маншу оголошено найвищий рівень небезпеки у зв’язку зі штормом "Сіаран", який досягне узбережжя країни під кінець доби 1 листопада.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Червоний рівень небезпеки оголосили для департаментів Фіністер, Кот-д’Армор і Манш. Там на узбережжі океану шквали вітру можуть сягати 170 км/год – близько 47 м\с.

Ще у 30 департаментах на північному заході країни оголошено помаранчевий рівень небезпеки. 

Міністр з питань транспорту Клеман Бон оголосив, що з другої половини дня щонайменш до ранку четверга не працюватимуть аеропорти у Бресті й Кемпе, скасовуються окремі рейси швидкісних потягів TGV (на додачу до скасованих у 5 регіонах електричок).

У Бретані буде заборонено перевезення вантажів через ризик, що транспорт перекине вітром. 

Служба цивільного захисту населення опублікувала рекомендації для мешканців регіонів, де оголошено червоний рівень небезпеки. 

Людей закликають занести всередину будівель усе, що може перекинути вітром, відкласти будь-які пересування пішки чи автомобілем, підготувати запаси води і павербанки, мешканців узбережжя – врахувати ризики вищого припливу й підтоплень. 

У регіонах з помаранчевим рівнем попередження рекомендують зафіксувати чи сховати усе, що може перекинути вітром, за можливості відкласти поїздки, не ходити на прогулянки у лісові масиви і не виходити на воду. 

Попри значні побоювання щодо руйнівної сили урагану, вважається, що він буде все ж слабшим за урагани грудня 1999 року. Тоді шторми "Лотар" і "Мартен", що накрили Францію 28-28 грудня, спричинили загибель 92 осіб і накоїли збитків на понад 15 млрд євро.

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