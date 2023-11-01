У трьох районах Франції оголосили найвищий рівень небезпеки через шторм, що насуває з Атлантики

У трьох районах Франції біля Ла-Маншу оголошено найвищий рівень небезпеки у зв’язку зі штормом "Сіаран", який досягне узбережжя країни під кінець доби 1 листопада.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Червоний рівень небезпеки оголосили для департаментів Фіністер, Кот-д’Армор і Манш. Там на узбережжі океану шквали вітру можуть сягати 170 км/год – близько 47 м\с.

🔴 3 départements en Rouge

🔶 30 départements en Orange pic.twitter.com/d1GKezEbHS November 1, 2023

Ще у 30 департаментах на північному заході країни оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Міністр з питань транспорту Клеман Бон оголосив, що з другої половини дня щонайменш до ранку четверга не працюватимуть аеропорти у Бресті й Кемпе, скасовуються окремі рейси швидкісних потягів TGV (на додачу до скасованих у 5 регіонах електричок).

У Бретані буде заборонено перевезення вантажів через ризик, що транспорт перекине вітром.

Служба цивільного захисту населення опублікувала рекомендації для мешканців регіонів, де оголошено червоний рівень небезпеки.

⚠️Face aux risques, vous pouvez agir !

Dans les départements impactés par le passage de la tempête #Ciaran :

⛱️ Cet après-midi, rangez tout ce qui peut être emporté par le vent

🚷 Cette nuit, sauf motif impérieux, ne vous déplacez pas

☎️ En cas d’urgence, composez le 18/112 pic.twitter.com/9OE6tHbo8V — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) November 1, 2023

Людей закликають занести всередину будівель усе, що може перекинути вітром, відкласти будь-які пересування пішки чи автомобілем, підготувати запаси води і павербанки, мешканців узбережжя – врахувати ризики вищого припливу й підтоплень.

У регіонах з помаранчевим рівнем попередження рекомендують зафіксувати чи сховати усе, що може перекинути вітром, за можливості відкласти поїздки, не ходити на прогулянки у лісові масиви і не виходити на воду.

Попри значні побоювання щодо руйнівної сили урагану, вважається, що він буде все ж слабшим за урагани грудня 1999 року. Тоді шторми "Лотар" і "Мартен", що накрили Францію 28-28 грудня, спричинили загибель 92 осіб і накоїли збитків на понад 15 млрд євро.