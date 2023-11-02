Потужний шторм у Європі забрав життя двох осіб

Шторм "Сіаран" накрив північний захід Європи у вигляді сильного вітру та проливного дощу, внаслідок чого загинули двоє осіб у Франції та Іспанії, тоді як школи, аеропорти і поїзди припинили роботу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

На північний схід від Парижа водій вантажівки загинув від падіння дерева. Жертвою в Іспанії стала жінка, коли на неї впало дерево в центрі Мадрида. Ще троє людей в Іспанії отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що окрім загибелі водія вантажівки, 15 осіб, зокрема семеро пожежників, отримали поранення. За його словами, ще одна людина серйозно постраждала в північному французькому місті Рубе.

Влада французького міста Фіністер, що в регіоні Бретань, закликала людей залишатися вдома та уникати вітру, швидкість якого сягала 207 км/год, що призвело до повідомлень про 20-метрові хвилі біля узбережжя.

Близько 1300 людей довелося переселити в кемпінги або притулки, а мешканців кількох будинків евакуювали у місті Брест після падіння крана, заявив Дарманен.

Втім, шторм у Франції демонструє деякі ознаки послаблення, адже метеорологічна служба Meteo France знизила рівень небезпеки сильного вітру в Маші, Фіністері та Кот-д'Армор з червоного до помаранчевого.

У Британії найбільше постраждали Нормандські острови, де, за повідомленням BBC, було вибито вікна та зірвано дах з одного будинку на острові Джерсі, що змусило сім'ї переїхати до сусідніх готелів.

Раніше повідомлялося, щонайменше одна людина загинула та більше мільйона домогосподарств залишилися без електрики у Франції в четвер вранці через шторм "Сіаран".

Прогнозують, що в четвер шторм переміститься вглиб країни. Загалом у 31 департаменті Франції оголошено "помаранчевий" рівень тривоги через небезпечну погоду.

У деяких районах уздовж Атлантики очікують на хвилі висотою 8-10 метрів. У Парижі діє попередження про "сильний вітер".

До ранку п'ятниці очікують на масові збої в русі транспорту, по всій Франції закриті кілька аеропортів і залізничні лінії.