В уряді підтвердили візит фон дер Ляєн до Києва до звіту про прогрес руху в ЄС

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва до публікації звіту про прогрес на шляху до членства в ЄС.

Про це Стефанішина сказала в етері телемарафону в четвер, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовиці, у Києві очікують 8 листопада публікацію звіту Єврокомісії стосовно прогресу держав, які прагнуть членства в Європейському Союзі.

"Перед тим ми очікуємо президентку Єврокомісії з візитом для переговорів із президентом Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені на розгляд Європейської комісії для звіту", – додала вона.

Стефанішина висловила сподівання, що звіт "буде однозначно позитивним".

"І ми сподіваємося, що буде чітко зафіксований прогрес по семи кроках (рекомендаціях Єврокомісії. – Ред.), але і в більш широкій рамці будуть надані рекомендації, які далі пріоритети бачать держави ЄС щодо реформи у сфері верховенства права", – вважає віцепрем’єрка.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.