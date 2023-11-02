В правительстве подтвердили визит фон дер Ляйен в Киев до отчета о прогрессе движения в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев до публикации отчета о прогрессе на пути к членству в ЕС.

Об этом Стефанишина сказала в эфире телемарафона в четверг, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновницы, в Киеве ожидают 8 ноября публикацию отчета Еврокомиссии относительно прогресса государств, стремящихся к членству в Европейском Союзе.

"Перед тем мы ожидаем президента Еврокомиссии с визитом для переговоров с президентом Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены на рассмотрение Европейской комиссии для отчета", – добавила она.

Стефанишина выразила надежду, что отчет "будет однозначно положительным".

"И мы надеемся, что будет четко зафиксирован прогресс по семи шагам (рекомендациям Еврокомиссии. – Ред.), но и в более широкой рамке будут предоставлены рекомендации, какие дальше приоритеты видят государства ЕС по реформе в сфере верховенства права", – считает вице-премьер.

О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.