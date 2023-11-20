ЗМІ: Переобраний прем'єр Іспанії збереже ключових міністрів у новому уряді

Переобраний прем'єр Іспанії Педро Санчес, швидше за все, збереже більшість своїх ключових міністрів на їхніх посадах у новому уряді, який він має офіційно представити пізніше в понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

За даними одного з них, міністр енергетики Тереза Рібера, міністр бюджету Марія Хесус Монтеро, міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та міністр праці Йоланда Діас, ймовірно, збережуть свої посади.

Водночас радіостанція Cadena SER та видання El Pais повідомляють, що міністр економіки Надя Кальвіньо, яка очолює перегони за посаду голови Європейського інвестиційного банку наприкінці цього року, швидше за все, також збереже свою роботу в іспанському уряді.

Згідно з інформацією державного мовника TVE, Санчес, найімовірніше, призначить представника Соціалістичної партії Каталонії Жорді Ереу, на посаду міністра промисловості.

Попри попередню обіцянку скоротити свій кабінет прем'єр збереже кількість міністрів на рівні 22 осіб та запропонує п'ять посад ліворадикальному молодшому партнеру по коаліції Sumar, повідомляють SER, El Pais та TVE.

Як повідомлялось, лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.