В Іспанії на мітингу проти амністії сепаратистів арештували військового зі зброєю

В Іспанії на демонстрації проти закону про амністію каталонських сепаратистів, причетним до невдалої спроби здобути незалежність у 2017 році, заарештували військового з пістолетом.

Як пише "Європейська правда", про це інформує агентство Reuters з посиланням на заяву іспанської поліції.

Близько 1 500 осіб взяли участь у вже 16-й за рахунком демонстрації біля офісу соціалістів, коаліційний уряд яких ухвалив рішення про амністію. Військовий був серед шести людей, яких арештували правоохоронці.

Лейтенанта, який проходить службу на навчальній базі Військової академії Сарагоси, арештували під час поліцейської перевірки на демонстрації біля штаб-квартири Соціалістичної партії в суботу ввечері, повідомили Reuters джерела в поліції.

Під час протестів сталися сутички між поліцією і протестувальниками, але поки що не було виявлено жодної зброї. За даними El Confidencial, офіцер мав приватну зброю, яка не була пістолетом, що використовується у військових цілях.

Йому не пред'явили звинувачень, але військовому може загрожувати штраф у розмірі до 30 тисяч євро, якщо його визнають винним у незаконному володінні зброєю.

Близько 170 тисяч людей у суботу пройшли центром Мадрида в межах найбільшого протесту проти закону про амністію для причетних до сепаратистського референдуму 2017 року каталонських діячів, який іспанські соціалісти погодили для формування уряду.

Раніше лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес отримав мандат від парламенту на призначення уряду за підтримки каталонських і баскських націоналістичних партій в обмін на схвалення закону про амністію.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

Через суперечливу пропозицію щодо амністії сотні тисяч іспанців виходили на протести останні два тижні, а ультраправі оскаржили ініціативу у Верховному суді. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.