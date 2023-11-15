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У Мадриді проходять протести на тлі дебатів щодо кандидатури Санчеса на посаду прем'єра

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Середа, 15 листопада 2023, 14:38

В Мадриді поблизу будівлі Конгресу депутатів проходять протести, учасники яких виступають проти кандидатури Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра і ухвалення закону про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протести відбуваються на тлі дебатів щодо кандидатури Санчеса на посаду нового очільника уряду.

Саме зараз він виступає в парламенті з промовою.

Поліція забарикадувала вулицю, на якій розташована будівля Конгресу. Сотні протестувальників зібралися біля парканів.

За попередніми даними, на акцію зібралось близько 500 осіб.

Під час акції поблизу будівлі Конгресу проїхав автобус, на якому був зображений Санчес в образі Адольфа Гітлера із гаслом "Санчес – диктатор!"

До охорони правопорядку залучили близько 1600 поліцейських.

Голосування за новий уряд Санчеса відбувається на тлі дискусій навколо поданого законопроєкту про амністію низки учасників руху за незалежність Каталонії у 2017 році, що було умовою для їхньої підтримки в.о. прем’єра.

Підтверджена минулого тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

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Іспанія