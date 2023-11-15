У Мадриді проходять протести на тлі дебатів щодо кандидатури Санчеса на посаду прем'єра

В Мадриді поблизу будівлі Конгресу депутатів проходять протести, учасники яких виступають проти кандидатури Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра і ухвалення закону про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протести відбуваються на тлі дебатів щодо кандидатури Санчеса на посаду нового очільника уряду.

Саме зараз він виступає в парламенті з промовою.

Поліція забарикадувала вулицю, на якій розташована будівля Конгресу. Сотні протестувальників зібралися біля парканів.

🔴 DIRECTO | El grado de agresividad crece contra la prensa en Neptuno. Insultos y acoso a los periodistas que tratan de trabajar: “La prensa es complice del golpe”, gritan mientras tratan de echarles https://t.co/8HtHfN6rDg



📹Patricia Ortega Dolz pic.twitter.com/xY5teYrNRz — EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023

🔴 DIRECTO | Así se encuentran los alrededores del Congreso de los Diputados horas antes del inicio de la sesión de investidura https://t.co/8HtHfN6rDg



📹Javier Casqueiro pic.twitter.com/yuMKiqFh6e — EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023

За попередніми даними, на акцію зібралось близько 500 осіб.

Під час акції поблизу будівлі Конгресу проїхав автобус, на якому був зображений Санчес в образі Адольфа Гітлера із гаслом "Санчес – диктатор!"

🔴 DIRECTO | Por las inmediaciones del Congreso también ha pasado un autobús de Hazte Oír con el lema “¡Sánchez dictador!”. En la parte delantera hay un montaje en el que se caricaturiza al secretario general socialista como Adolf Hitler https://t.co/8HtHfN6rDg pic.twitter.com/GPrPHs523r — EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023

До охорони правопорядку залучили близько 1600 поліцейських.

Голосування за новий уряд Санчеса відбувається на тлі дискусій навколо поданого законопроєкту про амністію низки учасників руху за незалежність Каталонії у 2017 році, що було умовою для їхньої підтримки в.о. прем’єра.

Підтверджена минулого тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.