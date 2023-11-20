СМИ: Переизбранный премьер Испании сохранит ключевых министров в новом правительстве

Переизбранный премьер Испании Педро Санчес, скорее всего, сохранит большинство своих ключевых министров на их должностях в новом правительстве, которое он должен официально представить позже в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным одного из них, министр энергетики Тереза Рибера, министр бюджета Мария Хесус Монтеро, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и министр труда Йоланда Диас, вероятно, сохранят свои должности.

В то же время радиостанция Cadena SER и издание El Pais сообщают, что министр экономики Надя Кальвиньо, которая возглавляет гонку за пост главы Европейского инвестиционного банка в конце этого года, скорее всего, также сохранит свою работу в испанском правительстве.

Согласно информации государственного вещателя TVE, Санчес, вероятнее всего, назначит представителя Социалистической партии Каталонии Жорди Эреу на должность министра промышленности.

Несмотря на предыдущее обещание сократить свой кабинет, премьер сохранит количество министров на уровне 22 человек и предложит пять должностей леворадикальному младшему партнеру по коалиции Sumar, сообщают SER, El Pais и TVE.

Как сообщалось, лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. В понедельник партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за спорного предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. Напряжение в испанском обществе сохраняется.