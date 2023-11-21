Прем'єр Фінляндії натякнув на готовність повністю закрити кордон з РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо дав зрозуміти, що уряд може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Москвою нелегальних мігрантів як зброї.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив після того, як прибув на пункт пропуску в Кухмо, повідомляє Yle.

За його словами, уряд має "високу готовність" піти на подальші обмеження за умови погіршення ситуації, тоді як розв'язати проблему дипломатичними каналами з РФ не вдалося.

"Тому в нас готуються додаткові заходи. Ці рішення мають бути ретельно підготовлені та співмірні (ситуації)", – зазначив Орпо.

Він додав, що певний час влада РФ пропускала людей без належних документів, і є ознаки, що сплеск нелегальної міграції на кордоні має організований характер.

Водночас начальник прикордонної служби генерал-лейтенант Пасі Костамоваара заявив, що прикордонники тримають ситуацію під контролем.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

За даними ЗМІ, Фінляндія у ніч на середу готова закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.