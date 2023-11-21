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У ЄС підтримали рішення Фінляндії призакрити кордон з Росією

Вівторок, 21 листопада 2023, 07:36

Глава Євроради Шарл Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск. 

Про це, як пише "Європейська правда", Мішель заявив у своєму профілі в Twitter (Х).

Він висловив повну солідарність з фінським прем’єром Петтері Орпо та Фінляндією у зв'язку з рішенням про обмеження перетину східного кордону. 

"Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", – наголосив Мішель.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

За даними ЗМІ, Фінляндія у ніч на середу готова закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.

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Фінляндія Росія Мішель