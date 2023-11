У ЄС підтримали рішення Фінляндії призакрити кордон з Росією

Глава Євроради Шарл Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск.

Про це, як пише "Європейська правда", Мішель заявив у своєму профілі в Twitter (Х).

Він висловив повну солідарність з фінським прем’єром Петтері Орпо та Фінляндією у зв'язку з рішенням про обмеження перетину східного кордону.

"Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", – наголосив Мішель.

Full solidarity with @petteriorpo and Finland for the decision to restrict crossings on the Eastern border. Grateful for Finland’s effective efforts to protect Europe’s external border.



Attempts by Russia to instrumentalise vulnerable migrants will be met with appropriate…