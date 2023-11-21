Премьер Финляндии намекнул на готовность полностьюзакрыть границу с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал понять, что правительство может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Москвой нелегальных мигрантов в качестве оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил после того, как прибыл на пункт пропуска в Кухмо, сообщает Yle.

По его словам, у правительства есть "высокая готовность" пойти на дальнейшие ограничения при условии ухудшения ситуации, тогда как решить проблему по дипломатическим каналам с РФ не удалось.

"Поэтому у нас готовятся дополнительные меры. Эти решения должны быть тщательно подготовлены и соразмерны (ситуации)", – отметил Орпо.

Он добавил, что некоторое время власти РФ пропускали людей без надлежащих документов, но есть признаки, что всплеск нелегальной миграции на границе имеет организованный характер.

В то же время начальник пограничной службы генерал-лейтенант Паси Костамоваара заявил, что пограничники держат ситуацию под контролем.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

По данным СМИ, Финляндия в ночь на среду готова закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.