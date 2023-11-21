Глава МИД Литвы считает возможным нападение РФ на Европу через 5-10 лет

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что нападение России на Европу после завершения войны в Украине без полного поражения Москвы – это лишь вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью Elta, пишет "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

"Если Украина, будет вынуждена вести переговоры, мир, особенно те его части, которые находятся рядом с Украиной, должны начать готовиться к новой войне. Я не могу сказать, когда это будет. Возможно, через 10 лет, возможно, через пять лет, возможно, через несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но – и я это чувствую, и я это очень четко понимаю – у нас может быть очень мало времени", – сказал он.

Ландсбергис уточнил, что такой вывод он сделал из российской военной реформы.

"Россия начала войну с 200-тысячным войском, сосредоточенным возле Украины. Сегодня Россия имеет по меньшей мере вдвое больше. Планы, которые они объявили о реформировании армии, кажутся настоящими. Это не их традиционная пропаганда. Военная реформа направлена против НАТО и против нас", – сказал министр.

Ландсбергис также настаивает на необходимости для Литвы радикально переосмыслить свою оборону и значительно увеличить военные расходы.

"Хотя мы поддерживаем Украину и это один из самых объединяющих вопросов для страны, мы не осмелились сказать, насколько это напрямую связано с нашей безопасностью", – сказал он.

"Я думаю, что Литва должна активно думать об изменениях в концепции безопасности и пирамиде безопасности, построенной 30 лет назад", – считает Ландсбергис.

По его словам, глобальные изменения требуют от Литвы фундаментального переосмысления национальной безопасности. Это включает в себя, по словам Ландсбергиса, подготовку к тому, что США могут переосмыслить свои интересы и обязательства в Европе.

"[США] остаются и будут оставаться важной опорой нашей безопасности. Но мы должны гораздо лучше понимать меняющиеся интересы США и быть готовыми реагировать на них", – сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что если Россию не победить, то она нападет снова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что он будет тяжелым.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также считает, что война в Украине может продолжаться очень долго.