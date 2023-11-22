В уряді Фінляндії погодили подальше посилення заходів на кордоні з Росією

Заступник канцлера юстиції уряду Фінляндії Мікко Пуумалайнен в середу схвалив додаткові заходи з посилення контролю на пунктах пропуску з Росією, де в останні тижні зросла кількість шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Відповідно до електронного листа, надісланого Yle офісом канцлера юстиції Фінляндії, заступник канцлера Пуумалайнен "не бачить жодних перешкод для подальшої підготовки рішення щодо ситуації на східному кордоні".

У своїй відповіді Пуумалайнен підкреслює, що остаточно оцінити законність рішення, яке наразі готує фінське МВС, можна буде лише після того, як документи будуть готові до представлення на загальному засіданні уряду.

Ще напередодні посадовець, відповідальний за перевірку конституційності урядових рішень, відхилив проєкт МВС Фінляндії, стверджуючи, що він не гарантує права на притулок для тих, хто його справді потребує.

Якими саме будуть обмеження, публічно не оголошується. Але ЗМІ повідомляли, що Фінляндія у ніч на середу готова закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.