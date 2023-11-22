В правительстве Финляндии согласовали дальнейшее усиление мер на границе с Россией

Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пуумалайнен в среду одобрил дополнительные меры по усилению контроля на пунктах пропуска с Россией, где в последние недели возросло количество искателей убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно электронному письму, направленному Yle офисом канцлера юстиции Финляндии, заместитель канцлера Пуумалайнен "не видит никаких препятствий для дальнейшей подготовки решения по ситуации на восточной границе".

В своем ответе Пуумалайнен подчеркивает, что окончательно оценить законность решения, которое сейчас готовит финское МВД, можно будет только после того, как документы будут готовы к представлению на общем заседании правительства.

Еще накануне чиновник, ответственный за проверку конституционности правительственных решений, отклонил проект МВД Финляндии, утверждая, что он не гарантирует права на убежище для тех, кто в нем действительно нуждается.

Какими именно будут ограничения, публично не объявляется. Но СМИ сообщали, что Финляндия в ночь на среду готова закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.