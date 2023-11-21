Уряд Словаччини на чолі з Фіцо отримав довіру парламенту

Словацький парламент висловив довіру уряду Роберта Фіцо, який вже вчетверте очолив кабінет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Akuality.

Коаліції вдалося затвердити в парламенті програмну заяву уряду (PVV), і таким чином депутати висловили довіру четвертому кабінету Роберта Фіцо. 78 зі 143 присутніх депутатів проголосували за програму уряду.

Для схвалення PVV потрібна була щонайменше переважна більшість голосів усіх депутатів. 65 депутатів були проти.

Від коаліції не було депутата від SNS Павола Луптака, який, за чутками, має проблеми зі здоров'ям. Роберт Фіцо оголосив про його відсутність перед голосуванням.

Як і очікувалося, програму підтримали члени партій Smer, Hlas і SNS. Натомість опозиція у складі PS, Slovakia (колишня OĽaNO), KDH та SaS виступила проти.

Коли Роберт Фіцо просив про довіру у 2016 році, дебати тривали майже тиждень. Цього разу вони були трохи коротшими. Від коаліції в дебатах виступило лише кілька спікерів. На початку засідання Фіцо, який очолює Smer, та лідер партії Hlas і голова парламенту Національної ради Петер Пеллегріні звернулися з проханням про довіру.

Минулого тижня коаліція зіткнулася з проблемою, з якою вона, ймовірно, стикатиметься впродовж наступних років. Вона має лише незначну більшість у парламент (79 депутатів), і при затвердженні пропозицій вона повинна мати майже всіх представників коаліції в парламенті.

Програмну заяву уряду планували проголосувати ще минулого четверга, навіть якби переговори тривали до ночі. Однак голосування довелося відкласти, за чутками – через відсутність у залі достатньої кількості депутатів від коаліції у залі.

Незважаючи на численні критичні заяви, зроблені представниками Smer або SNS на адресу ЄС або США, уряд у своїй програмній заяві декларує, що вважає членство Словаччини в Євросоюзі незамінним і що країна хоче "і надалі бути надійним і солідарним союзником" в НАТО.

Водночас коаліція оголошує, що буде слідувати девізу "Словаччина передусім".

Російська агресія в Україні згадується в кількох місцях програмної заяви уряду. Уряд заявляє, що буде "підтримувати будь-які змістовні мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права". Словаччина обіцяє продовжити надсилати до Києва гуманітарну допомогу, але Україна більше не може розраховувати на військову допомогу Братислави.

Як повідомлялось, після парламентських виборів у Словаччині 30 жовтня сформувався уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил. Він пообіцяв не надавати військову допомогу Україні, хоч пообіцяв не втручатись у приватні контракти й продовжити гуманітарну підтримку.

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