Правительство Словакии работает над сокращением пребывания в тюрьме за коррупцию

Министерство юстиции Словакии работает над реформой уголовного кодекса, что является ключевой частью предвыборных обещаний партии Роберта Фицо Smer и может сократить сроки пребывания в тюрьмах за коррупцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Smer заявляет, что предыдущая власть злоупотребляла уголовным правом против оппозиции, которой тогда была партия Фицо. Но премьер также утверждает, что это поможет побороть проблему с переполненными тюрьмами.

"У нас есть два варианта. Либо будут построены новые тюрьмы, либо мы примем такую политику, которая бы гарантировала, что в тюрьме будут находиться только те, кто должен там находиться", – заявил он.

Фицо отметил, что судебная система должна чаще выбирать альтернативные варианты наказания или электронный браслет.

В прошлом году, находясь в оппозиции, нынешний вице-премьер-министр Томаш Тараба (партия SNS) предлагал уменьшить наказание за коррупцию, в том числе предусмотрев возможность для мошенников с фондами ЕС избежать наказания с помощью "эффективного раскаяния" и возврата неправомерно использованных средств. Тогда его предложение не прошло.

Однако сейчас Тараба является влиятельным членом нынешней коалиции и имеет достаточно голосов, чтобы добиться принятия поправок.

Вдохновит ли Министерство юстиции Тараба, пока неизвестно. Если да, то это повлияет на текущие дела, которые еще расследуются, или на продолжающиеся судебные процессы.

Как сообщал Denník N, Норберту Бедеру, олигарху и фигуранту одного из крупнейших коррупционных дел по прозвищу "Скотовод", тогда бы грозил лишь условный срок вместо тюремного заключения сроком до 12 лет. Дело касается коррупции в сфере сельскохозяйственных субсидий: речь идет о 10 миллионах евро в виде взяток.

Если предложенная реформа также ослабит наказание за мошенничество со средствами ЕС, это может привести к возбуждению дела о привлечении к ответственности или даже приостановке предоставления средств ЕС Братиславе, отметила в прошлом году Европейская прокуратура.

Во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в октябре Фицо попросил Еврокомиссию о консультациях по реформе уголовного кодекса, на что фон дер Ляйен согласилась.

После прихода к власти Фицо отметился тем, что назвал Украину "самой коррумпированной страной в мире", из-за чего, по его мнению, нет оснований для дальнейшей финансовой поддержки Киева.

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