Словаки вважають проросійський уряд Фіцо компетентнішим, ніж попередників

Більшість громадян Словаччини вважає, що новий уряд на чолі з Робертом Фіцо буде ефективніше й із кращими результатами керувати державою, ніж попередні уряди Ігоря Матовича та Едуарда Гегера.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування соціологічної фірми AKO на замовлення словацького інформагентства TASR.

57,2% респондентів зазначили, що новий уряд Фіцо буде керувати державою ефективніше, ніж два попередні уряди. 33,2% респондентів однозначно погодилися з твердженням, що новий уряд буде керувати державою ефективніше і з кращими результатами, а 24% – скоріше погодилися.

Натомість із такою оцінкою не згоді 36,7% опитаних громадян Словаччини: 17,3% респондентів категорично не погодилися і ще 19,4% – скоріше не погодилися.

Прогнозовано найчастіше покладали віру в уряд Роберта Фіцо виборці його партії Smer-SD (83% повністю згодні і 12% скоріше згодні), а також коаліційних "Голосу" (53% і 37%) та Словацької національної партії (53% і 35%).

Натомість найчастіше не погоджувались ті, хто підтримує опозиційні сили – зокрема "Прогресивну Словаччини" (32% повністю не погоджуються і 42% скоріше не погоджуються) і Християнсько-демократичний рух (22% і 39%).

Опитування відбулось із 7 по 14 листопада на основі вибірки з 1000 респондентів.

Як повідомлялось, після парламентських виборів у Словаччині 30 жовтня сформувся уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил. Він пообіцяв не надавати військову допомогу Україні, хоч пообіцяв не втручатись у приватні контракти й продовжити гуманітарну підтримку.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України