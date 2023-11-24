У Румунії хочуть розслідувати справу проти експрем'єра через контракти на поставку вакцин

Антикорупційні прокурори Румунії звернулися до парламенту та президента з проханням дозволити кримінальне розслідування проти колишніх прем'єр-міністра Флоріна Кицу та двох міністрів Влада Войкулеску й Іоана Міхайла за підозрою у зловживанні службовим становищем щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Прокурори хочуть розслідувати дії експосадовців через те, що вони нібито закупили значно більше доз вакцин Pfizer та Moderna, ніж було потрібно, протягом січня-травня 2021 року без документів або оцінок, які б обґрунтовували цю закупівлю.

Прокурори заявили, що хоча Румунія вже закупила 37,6 мільйона доз до січня 2021 року – достатньо для вакцинації всіх румунів – три члени уряду погодилися купити ще 52,8 мільйона доз, що коштувало державному бюджету трохи більше 1 мільярда євро без урахування ПДВ.

Кицу, який вже висловив впевненість, що розслідування розкриє правду, та колишні міністри заперечують будь-які правопорушення.

Войкулеску заявив у Facebook, що рішення про закупівлю приймав виключно прем'єр-міністр, але додав, що кількість доз "була рішенням, ухваленим в умовах невизначеності щодо доступності поставок, розвитку штаму вірусу та потреби в бустерних дозах".

Згідно з румунським законодавством, прокурори потребують схвалення парламенту та президента для розслідування й затримання чинних депутатів і колишніх міністрів за хабарництво, яке вони нібито вчинили, перебуваючи на посаді.

Кицу очолив центристський коаліційний уряд від Ліберальної партії після загальних виборів у грудні 2020 року, а міністрами охорони здоров'я стали члени партії USR PLUS Влад Войкулеску та Іоана Міхайла.

Раніше у Португалії суд вирішив звільнити з-під варти всіх п’ятьох затриманих в межах корупційної справи, яка спричинила відставку прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти.

Повідомляли, що поліція провела понад 40 обшуків, зокрема в офіційній резиденції прем’єра Португалії і у двох міністерствах, було затримано п'ятьох осіб. Обшуки стосувалися розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.