В Румынии хотят расследовать дело против экс-премьера из-за контрактов на поставку вакцин

Антикоррупционные прокуроры Румынии обратились к парламенту и президенту с просьбой разрешить уголовное расследование против бывших премьер-министра Флорина Кыцу и двух министров Влада Войкулеску и Иоана Михайла по подозрению в злоупотреблении служебным положением при закупке вакцин против COVID-19.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Прокуроры хотят расследовать действия экс-чиновников из-за того, что они якобы закупили значительно больше доз вакцин Pfizer и Moderna, чем было нужно, в течение января-мая 2021 года без документов или оценок, которые бы обосновывали эту закупку.

Прокуроры заявили, что хотя Румыния уже закупила 37,6 миллиона доз до января 2021 года – что достаточно для вакцинации всех румын, – три члена правительства согласились купить еще 52,8 миллиона доз, что стоило государственному бюджету чуть более 1 миллиарда евро без учета НДС.

Кыцу, который уже выразил уверенность, что расследование раскроет правду, и бывшие министры отрицают любые правонарушения.

Войкулеску заявил в Facebook, что решение о закупке принимал исключительно премьер-министр, но добавил, что количество доз "было решением, принятым в условиях неопределенности относительно доступности поставок, развития штамма вируса и потребности в бустерных дозах".

Согласно румынскому законодательству, прокуроры нуждаются в одобрении парламента и президента для расследования и задержания действующих депутатов и бывших министров за взяточничество, которое они якобы совершили, находясь в должности.

Кыцу возглавил центристское коалиционное правительство от Либеральной партии после всеобщих выборов в декабре 2020 года, а министрами здравоохранения стали члены партии USR PLUS Влад Войкулеску и Иоана Михайла.

Ранее в Португалии суд решил освободить из-под стражи всех пятерых задержанных в рамках коррупционного дела, которое повлекло отставку премьер-министра страны Антониу Кошты.

Сообщалось, что полиция провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции премьера Португалии и в двух министерствах, были задержаны пять человек. Обыски касались расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода. Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.