У Португалії суд залишив на волі всіх фігурантів справи, що спричинила відставку прем'єра

У Португалії суд вирішив звільнити з-під варти всіх п’ятьох затриманих в межах корупційної справи, яка спричинила відставку прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Колишній керівник апарату прем'єр-міністра Віктор Ескарія повинен буде лише здати свій паспорт, йому заборонено залишати територію Португалії. А адвокат Діого Ласерда Мачадо, друг Антоніу Кошти, повинен буде протягом 15 днів внести заставу в розмірі 150 тисяч євро і також здати свій паспорт.

Ще трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Раніше повідомлялося, що поліція провела понад 40 обшуків, зокрема в офіційній резиденції прем’єра Португалії і в двох міністерствах, було затримано п'ятьох осіб. Обшуки стосувалися розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

На тлі скандалу 7 листопада Антоніу Кошта подав у відставку, а президент Марселу Ребелу ді Соуза ухвалив рішення розпустити парламент і призначити на 10 березня 2024 року дострокові вибори.

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