Поліція провела обшуки в резиденції прем‘єр-міністра Португалії

У Португалії пройшли обшуки в резиденції прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У вівторок, 7 листопада, поліція провела близько 40 обшуків, у тому числі в офіційній резиденції прем'єр-міністра, палаці Сан-Бенту, а також у міністерстві інфраструктури та міністерстві з питань довкілля і кліматичної дії.

Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

Португалія є найбільшим у Європі виробником літію, який використовується в електромобілях і для живлення електронних приладів.

Кілька компаній, як національних, так і міжнародних, намагаються отримати доступ до португальських родовищ.

За даними місцевих ЗМІ, розслідування щодо літію пов'язане з гірничодобувними проєктами в північному муніципалітеті Монталегре.

Розслідування також розглядає ймовірне сприяння португальським компаніям EDP, Galp і REN у розвитку бізнесу з виробництва зеленого водню в Сінеші.

Мер Сінеша також був затриманий, як і двоє підприємців.

Як зазначають ЗМІ, президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза прийняв прем'єр-міністра цього вівторка вранці.

Нагадаємо, торік у листопаді права рука Антоніу Кошти, Мігель Алвеш, залишив посаду державного секретаря після офіційного звинувачення у зловживанні службовим становищем.

Незабаром уряд Португалії придумав анкету для посадовців перед призначенням на посаду, щоб довести, що вони відповідають займаній посаді, після низки скандалів з прийомом на роботу.