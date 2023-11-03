Среди захваченных боевиками ХАМАС заложников во время нападения на Израиль – шестеро граждан Румынии.

Как сообщает Digi24, об этом объявили в МИД Румынии, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел сообщило, что Бухаресту известно о шести гражданах Румынии среди заложников ХАМАС, которых боевики вывезли в сектор Газа во время нападения на Израиль 7 октября.

"На основе информации от израильских органов власти, еще два человека с двойным гражданством – Румынии и Израиля, которые проживали в Израиле, являются заложниками в секторе Газа. МИД требует освобождения всех заложников, в том числе шестерых человек с двойным гражданством Румынии и Израиля, которых удерживают в секторе Газа", – заявили в румынском МИД.

Напомним, Франция подтвердила гибель 35 своих граждан в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль и двух детей с французским гражданством в секторе Газа.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Израиль и боевики ХАМАС должны приостановить боевые действия для освобождения заложников, но не поддержал полное прекращение огня.

В пятницу из сектора Газа выпустили еще одну группу лиц, которые являются иностранцами или имеют двойное гражданство, среди них и близкие родственники первого министра Шотландии.