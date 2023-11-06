У Фінській затоці у жовтні нібито постраждав також комунікаційний кабель Росії

Приблизно у той же період, коли у Фінській затоці отримали пошкодження газопровід і кабель між Естонією та Фінляндією нібито зазнав пошкоджень і російській комунікаційний кабель до Калінінграда.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Про пошкодження російського кабелю заговорили через те, що російське ремонтне судно "Спасатєль Карєв" прибуло лагодити пошкодження після погодження з фінською стороною; фінська берегова охорона спостерігає за його роботою.

@rajavartijat @merivartiosto valvoo talousvyöhykelain ja talousvyöhykkeen hyödyntämisluvan ehtojen toteutumista läntisellä Suomenlahdella, jossa on käynnissä rikkoontuneen venäläisen kaapelin korjaustyö venäläisen pelastusalus Spasatel Karevin toimesta. pic.twitter.com/8IX1sny4Bq November 6, 2023

У Міністерстві праці та економіки Фінляндії повідомили, що 12 жовтня "Ростелеком" повідомив фінську сторону про пошкодження підводного кабелю між Санкт-Петербургом та Калінінградом, що частково проходить в економічній зоні Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, це на 4 дні пізніше, ніж отримав пошкодження газопровід Balticconnector і телекомунікаційний кабель естонського оператора (8 жовтня).

Після того російська компанія домовилася з фінськими органами про виконання ремонтних робіт.

Заступник командувача берегової охорони у Фінській затоці Мікко Хірві у коментарі ЗМІ сказав, що теоретично пошкодження російського кабеля може бути пов’язаний з тією ж подією, але поки невідомо, чи це так.

У Національному бюро розслідувань відмовилися ділитись своїми припущеннями.

"Нам відомо про цю ситуацію, але на цьому етапі я не можу давати ніяких коментарів з точки зору нашого розслідування", – зазначив представник відомства Рісто Лохі, який очолює розслідування щодо пошкодження Balticconnector.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Фінське Національне бюро розслідувань на даному етапі вважає, що пошкодження Balticconnector, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Згодом виявили пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Естонією та Швецією – ймовірно, у той самий час, як був пошкоджений газогін Balticconnector.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.