В Финском заливе в октябре якобы повредили коммуникационный кабель России

Примерно в тот же период, когда в Финском заливе получили повреждения газопровод и кабель между Эстонией и Финляндией, якобы получил повреждения и российский коммуникационный кабель в Калининград.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

О повреждении российского кабеля заговорили из-за того, что российское ремонтное судно "Спасатель Карев" прибыло чинить повреждения после согласования с финской стороной; финская береговая охрана наблюдает за его работой.

@rajavartijat @merivartiosto valvoo talousvyöhykelain ja talousvyöhykkeen hyödyntämisluvan ehtojen toteutumista läntisellä Suomenlahdella, jossa on käynnissä rikkoontuneen venäläisen kaapelin korjaustyö venäläisen pelastusalus Spasatel Karevin toimesta. pic.twitter.com/8IX1sny4Bq November 6, 2023

В Министерстве труда и экономики Финляндии сообщили, что 12 октября "Ростелеком" сообщил финской стороне о повреждении подводного кабеля между Санкт-Петербургом и Калининградом, частично проходящего в экономической зоне Финляндии и Швеции.

Это произошло на четыре дня позже, чем получил повреждение газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель эстонского оператора (8 октября).

После того российская компания договорилась с финскими органами о выполнении ремонтных работ.

Заместитель командующего береговой охраны в Финском заливе Микко Хирви в комментарии СМИ сказал, что теоретически повреждение российского кабеля может быть связано с тем же событием, но пока неизвестно, так ли это.

В Национальном бюро расследований отказались делиться своими предположениями.

"Нам известно об этой ситуации, но на этом этапе я не могу давать никаких комментариев с точки зрения нашего расследования", – отметил представитель ведомства Ристо Лохи, который возглавляет расследование по повреждению Balticconnector.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Финское Национальное бюро расследований на данном этапе считает, что повреждение Balticconnector, вероятнее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.