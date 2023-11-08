Держдеп прокоментував заяву Зеленського про проведення виборів в Україні

Державний департамент США з розумінням ставиться до слів президента України Володимира Зеленського про те, що війна – не кращий час для проведення виборів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив представник Держдепу Ведант Патель.

"Я думаю, що важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання", – заявив він.

Патель також нагадав, що майже 20 відсотків території України окуповані, а десятки мільйонів українськиї громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці.

"Росія продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні. Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов'язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження демократії у воєнний час", – зазначив Патель.

Раніше повідомлялося, що Держдеп спростував повідомлення у ЗМІ про нібито обговорення американської та європейської сторони з Україною початку "мирних" переговорів із Росією.

Минулого тижня телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ. За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.