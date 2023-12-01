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Українські водії призупинили голодування після домовленості з польськими перевізниками

П'ятниця, 1 грудня 2023, 19:23

Українські водії ваговозів, які очікують на перетин пункті пропуску "Краківець-Корчова" через блокаду польських перевізників, вирішили призупинити голодування після переговорів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне".

Після оголошення близько 200 українських водіїв про голодування до них приїхав консул генерального консульства України в Любліні Василь Йордан та запросив двох водіїв поїхати до польських протестувальників.

Станом на 16:00 протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою, передає "Суспільне".

Українські водії на польському кордоні готуються оголосити голодування

Українські водії після цього вирішили скасувати голодування, але готові оголосити його знову, якщо польська сторона порушить домовленості до неділі, 3 грудня.

Паралельно представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві, обговорюючи заходи для зняття блокади польських перевізників на кордоні, та вже погодили кілька пунктів.

Нагадаємо, польські далекобійники розпочали протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС, серед іншого, відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу.

Держприкордонслужба України повідомила, що станом на ранок п’ятниці загалом на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.

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