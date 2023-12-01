Українські водії на польському кордоні готуються оголосити голодування

Українські водії, які понад два тижні очікують на перетин польсько-українського кордону у пункті пропуску "Корчова – Краківець", заявили, що готуються оголосити голодування.

Як пише "Європейська правда", про це "Радіо Свобода" повідомив водій міжнародних перевезень Роман Власюк.

За його словами, вчора була домовленість, що польські перевізники пропускатимуть сім авто на годину, але після 22:00 домовленість була зірвана і водіїв знову поставили на проїзд в один автомобіль на годину.

"Наші вимоги – пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які мали вночі поїхати згідно з домовленістю "7 машин на годину", а також надалі збільшити пропуск до 14 машин на годину. Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай", – заявив він.

Водночас один з водіїв у коментарі з місця події для ТСН зазначив, що "ми оголосили голодування, поки не приймуть наші умови".

За словами Власюка, близько двох сотень українських водіїв поблизу пункту пропуску Корчова оточила місцева поліція, коли вони йшли, щоб поспілкуватися з польськими протестувальниками.

"Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що по їхніх законах згромадження людей в такій кількості не дозволене. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, "перцовками". Зараз тільки на Корчовій ми маємо заблокованих 2000 вантажівок, тобто в Україну в очікуванні 2000 машин експорту", – сказав водій.

Він також заявив, що вчора польська інспекція транспорту почала штрафувати українських водіїв за порушення графіку роботу.

Раніше Держприкордонслужба України повідомила, що станом на ранок п’ятниці загалом на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали свій протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС, серед іншого, відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу.

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