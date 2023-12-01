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Украинские водители приостановили голодовку после договоренности с польскими перевозчиками

Пятница, 1 декабря 2023, 19:23

Украинские водители тяжеловозов, которые ожидают пересечения пункта пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польских перевозчиков, решили приостановить голодовку после переговоров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне".

После объявления около 200 украинских водителей о голодовке к ним приехал консул генерального консульства Украины в Люблине Василий Иордан и пригласил двух водителей поехать к польским протестующим.

По состоянию на 16:00 протестующие и водители договорились о том, что через пункт пропуска будут проезжать семь авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди, передает "Суспільне".

Украинские водители на польской границе готовятся объявить голодовку

Украинские водители после этого решили отменить голодовку, но готовы объявить ее снова, если польская сторона нарушит договоренности до воскресенья, 3 декабря.

Параллельно представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве, обсуждая меры для снятия блокады польских перевозчиков на границе, и уже согласовали несколько пунктов.

Напомним, польские перевозчики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС, среди прочего, восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что по состоянию на утро пятницы в целом на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств.

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