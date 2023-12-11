Премьер Нидерландов призвал ЕС договориться о поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз должен утвердить значительную военную помощь Украине, чтобы избежать "двойного блокирования" поддержки Киева со стороны Европы и США.

Как пишет "Европейская правда", его цитату приводит Politico.

"Учитывая проблемы в Соединенных Штатах (с принятием дополнительной помощи Украине), где заблокирован свежий пакет поддержки, очень важно, чтобы у нас не было двойного блокирования против Украины", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что лидеры ЕС должны договориться как по финансовой помощи, ведь это имеет решающее значение для того, чтобы Украина двигалась вперед как государство, так и по военной поддержке.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе в четверг и пятницу, чтобы обсудить предложение о пополнении Европейского фонда мира (ЕФМ), который используется для частичного возмещения государствам расходов на поставки оружия Киеву, на 5 миллиардов евро вместо четырехлетнего фонда в размере 20 миллиардов евро, предложенного в начале этого года.

Но поскольку Германия переживает бюджетный кризис, а Венгрия угрожает наложить вето, результат переговоров на этой неделе все еще неясен. В то же время неназванный дипломат заявил Politico, что Евросоюз не достигнет согласия относительно пополнения ЕФМ на 5 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматривать на саммите лидеров Евросоюза.

Венгерский премьер Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Орбаном во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Также он провел телефонный разговор о предстоящем саммите с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в пятницу принимал Орбана в Париже, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.