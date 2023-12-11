Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії перед майбутнім самітом

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Південній Америці, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо майбутнього саміту лідерів ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що підтримує зв’язок з фон дер Ляєн у тому числі під час міжнародних візитів.

I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.



During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.



We… December 10, 2023

"Під час розмови сьогодні ми скоординували позиції перед самітом лідерів ЄС. Я повторив подяку за позитивну оцінку нашої роботи з виконання усіх рекомендацій Єврокомісії. Розраховуємо на позитивні рішення щодо Ukraine Facility (інструмента для багаторічної фінансової підтримки України на 50 млрд євро – Ред.) та відкриття переговорів про вступ до ЄС", – зазначив президент.

"Європа має рішуче захищати свої цінності та єдність, і я знаю, що ми завжди можемо покладатися у цьому на президентку Єврокомісії", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у неділю Зеленський перебував в Аргентині у зв’язку з інавгурацією новообраного президента. Під час цього візиту він коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який планує блокувати усі важливі рішення щодо України на саміті ЄС.

Також він провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.