Укр Рус Eng

Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії перед майбутнім самітом

Понеділок, 11 грудня 2023, 07:39

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Південній Америці, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо майбутнього саміту лідерів ЄС. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів у своєму Twitter. 

Зеленський зазначив, що підтримує зв’язок з фон дер Ляєн у тому числі під час міжнародних візитів.

"Під час розмови сьогодні ми скоординували позиції перед самітом лідерів ЄС. Я повторив подяку за позитивну оцінку нашої роботи з виконання усіх рекомендацій Єврокомісії. Розраховуємо на позитивні рішення щодо Ukraine Facility (інструмента для багаторічної фінансової підтримки України на 50 млрд євро – Ред.) та відкриття переговорів про вступ до ЄС", – зазначив президент. 

"Європа має рішуче захищати свої цінності та єдність, і я знаю, що ми завжди можемо покладатися у цьому на президентку Єврокомісії", – додав Володимир Зеленський.  

Нагадаємо, у неділю Зеленський перебував в Аргентині у зв’язку з інавгурацією новообраного президента. Під час цього візиту він коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який планує блокувати усі важливі рішення щодо України на саміті ЄС. 

Також він провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Вступ до ЄС