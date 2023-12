Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії перед майбутнім самітом

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Південній Америці, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо майбутнього саміту лідерів ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що підтримує зв’язок з фон дер Ляєн у тому числі під час міжнародних візитів.

I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.



During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.



We…