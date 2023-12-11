Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії перед майбутнім самітом
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Південній Америці, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо майбутнього саміту лідерів ЄС.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів у своєму Twitter.
Зеленський зазначив, що підтримує зв’язок з фон дер Ляєн у тому числі під час міжнародних візитів.
I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023
During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.
We…
"Під час розмови сьогодні ми скоординували позиції перед самітом лідерів ЄС. Я повторив подяку за позитивну оцінку нашої роботи з виконання усіх рекомендацій Єврокомісії. Розраховуємо на позитивні рішення щодо Ukraine Facility (інструмента для багаторічної фінансової підтримки України на 50 млрд євро – Ред.) та відкриття переговорів про вступ до ЄС", – зазначив президент.
"Європа має рішуче захищати свої цінності та єдність, і я знаю, що ми завжди можемо покладатися у цьому на президентку Єврокомісії", – додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у неділю Зеленський перебував в Аргентині у зв’язку з інавгурацією новообраного президента. Під час цього візиту він коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який планує блокувати усі важливі рішення щодо України на саміті ЄС.
Також він провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.