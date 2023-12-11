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Угорщина продовжує блокувати всі майбутні рішення саміту ЄС щодо України – ЗМІ

Понеділок, 11 грудня 2023, 08:46

Станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядатися на саміті лідерів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він розповів, що у неділю 10 грудня у Брюсселі відбулася зустріч послів ЄС у рамках підготовки саміту і за його підсумками ситуація з угорським вето не змінилася.

"Ніяких зрушень – Угорщина все ще блокує усе, що пов’язано з Україною. Якщо це буде вирішено, то це станеться на саміті ЄС 14-15 грудня", – зазначив Джозвяк. 

Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України. 

Нагадаємо, у неділю президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини.

Також він провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який у п'ятницю приймав Орбана в Парижі, та з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 

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