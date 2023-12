Станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядатися на саміті лідерів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він розповів, що у неділю 10 грудня у Брюсселі відбулася зустріч послів ЄС у рамках підготовки саміту і за його підсумками ситуація з угорським вето не змінилася.

