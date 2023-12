Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у вівторок провів зустріч із американськими сенаторами, де закликав схвалити додаткове фінансування для України для її підтримки супроти російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соцмережах Зеленський назвав розмову в Сенаті США "дружньою й відвертою". Він додав, що розповів американським сенаторам про військову та економічну ситуацію в Україні та важливість збереження підтримки з боку США.

"Вдячний лідеру сенатської більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє особисте лідерство у гуртуванні двопартійної підтримки України серед американських законодавців", – додав голова держави.

In the United States Senate, I had a friendly and candid conversation.



I informed members of the U.S. Senate about Ukraine’s current military and economic situation, the significance of sustaining vital U.S. support, and answered their questions.



I am grateful to Senate… pic.twitter.com/GDEi9axEn7