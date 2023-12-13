Байден обещает и дальше поддерживать Украину, но предостерег, что "возможности исчерпываются"

Американский президент Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским во вторник заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать исчерпываются из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Президент США напомнил, что недавно одобрил выделение военной помощи Украине на общую сумму 200 миллионов долларов, куда вошли "критически необходимое оборудование, дополнительная противовоздушная оборона, перехватчики, артиллерия и боеприпасы".

"Но без дополнительного финансирования мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине и реагировать на неотложные оперативные потребности, которые она имеет", – предостерег Байден.

Он повторил, что российский президент Владимир Путин "делает ставку на то, что Соединенные Штаты не смогут помочь Украине", и "мы должны доказать ему, что он ошибается".

"Господин президент (Зеленский. – Ред.), я не оставлю Украину, и американский народ, как и я, тоже вас не оставит. Подавляющее двухпартийное большинство в Соединенных Штатах и в Конгрессе поддерживают вашу страну. Они понимают, как и я, что успех Украины и ее способность сдерживать агрессию в будущем являются жизненно важными для безопасности всего мира", – подчеркнул президент США.

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в рамках визита последнего в США, где он ранее выступил перед американскими законодателями, чтобы попытаться заручиться их поддержкой дополнительного финансирования для Киева.

Но, судя по публичным заявлениям отдельных конгрессменов, прогресса в вопросе одобрения помощи пока не произошло. Главным камнем преткновения между республиканцами и демократами является урегулирование миграции на южной границе США.

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