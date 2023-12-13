Лидер республиканцев в Сенате назвал невозможным одобрение помощи Украине до Рождества

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины до Рождества, даже если в ближайшие дни обе партии достигнут договоренности, которое это предусматривает.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, договоренности по законодательству о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону не будет, если президент США Джо Байден не будет полностью вовлечен в переговоры с республиканцами в Сенате, направленных на включение положений об ограничении пересечения мигрантами американско-мексиканской границы.

"(Это) практически невозможно – даже если мы достигнем договоренности – разработать проект, провести через Сенат, направить в Палату представителей до Рождества", – сказал Макконнелл журналистам в Капитолии.

"Договоренности не будет, пока Джо Байден и республиканцы не достигнут согласия", – добавил он.

Палата представителей и Сенат уйдут на рождественские каникулы после 14 декабря. Обе палаты должны собраться снова в течение второй недели января 2024 года.

Накануне президент США одобрил выделение военной помощи Украине на общую сумму 200 миллионов долларов, куда вошли "критически необходимое оборудование, дополнительная противовоздушная оборона, перехватчики, артиллерия и боеприпасы".

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

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